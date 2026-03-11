Появились версии долгого отсутствия нового верховного лидера Ирана на публике

NYT: новый верховный лидер Ирана не появлялся на публике из-за ранения

Избранный новым верховным лидером Ирана Моджтаба Хаменеи прекратил появляться на публике из-за ранений, полученных в первый день атаки США и Израиля. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Исламской Республики сообщила газета The New York Times .

Собеседники журналистов подчеркнули, что из-за тяжелого состояния Хаменеи спрятали, чтобы не подвергать его риску новых атак после прямых угроз президента США Дональда Трампа.

По словам источников, верховный лидер Ирана находится в безопасном месте, где ограничен любой вид связи, способный раскрыть его местоположение.

Представители Армии обороны Израиля со ссылкой на данные разведки заявили, что, по их сведениям, у Моджтаба Хаменеи сломана нога, поврежден левый глаз, а лицо изрезано осколками.

Эту информацию опроверг сын президента Ирана Юсеф Пезешкиан. Он заявил, что новый верховный лидер страны в полном порядке и находится в безопасности.

Совет экспертов Ирана — главный духовный орган Исламской Республики — избрал Моджтабу Хаменеи верховным лидером страны в минувшее воскресенье, 8 марта. Он сменил на этом посту своего отца, погибшего в первый день военной операции Израиля и США.