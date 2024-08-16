Германия вновь вооружается под предлогом якобы российской агрессии, чтобы похоронить свое нацистское прошлое. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X .

«Как быстро западные демократии забыли, где зародились величайшие угрозы человечеству. В третий раз повезет?» — задался он вопросом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение немецких властей почтить память бывших нацистских солдат и офицеров, которых в мире считают военными преступниками. Она связала это с событиями в Курской области, отметив, что «русские мужики вновь подбивают немецкие танки под Курском».

Политолог Юрий Светов предположил, что страны НАТО боятся Россию и действительно готовятся к вооруженному конфликту. Он отметил, что военный бюджет ведущих стран альянса, таких как США и Германия, постоянно растет.