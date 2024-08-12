«Не популизм, а боевая подготовка». Германия объявит войну России

Командующий ВС ФРГ в земле Гамбург Михаэль Гисс заявил, что уже через пять лет Германия будет воевать с Россией. И это не популизм, считает политолог и журналист Юрий Светов. В разговоре с ведущим 360.ru Дмитрием Степанищевым он подчеркнул, что страны НАТО боятся РФ, поэтому действительно готовятся к вооруженному конфликту.

По словам Светова, Гисс своими высказываниями просто добивается финансирования. Как любой западный военачальник он хочет, чтобы его ведомству выделили как можно больше средств.

«Мы же можем с вами наблюдать цикл. Как только идет подготовка к принятию бюджета, все западные министры обороны и генералы начинают стонать и говорить: „Мы практически безоружны, у нас ничего нет, Россия и Китай нас опережают, дайте денег“. Денег дают. В результате военный бюджет США сейчас уже 800 с лишним миллиардов долларов. В Германии тоже растет бюджет», — отметил политолог.

Когда они деньги эти получают, как подчеркнул Светов, то начинают говорить о своей силе и готовности разгромить Россию и Китай. Сейчас наступил новый цикл, когда снова нужны деньги.

«У них логика линейная. Раз началась специальная военная операция, то есть Россия вышла из того состояния, когда она мирилась со всем, что происходит, с приближением НАТО к границам России, то они считают, Россия это продолжит, Россия будет отвечать. Они почему так думают? Потому что они бы так и делали», — заявил собеседник 360.ru.

Он добавил, что все эти годы США вместе с НАТО пытались захватить всю Европу. К 2030 году они хотят присоединить к блоку все европейские территории. Также они хотят распространить свое влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион и создать там азиатское НАТО.

«Они готовятся к этому. Они твердо убеждены, что это надо делать. Поэтому это не популизм, это боевая подготовка», — заключил Светов.