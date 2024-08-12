Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение немецких властей почтить память бывших нацистских солдат, офицеров и генералов, связав это с недавним вторжением ВСУ в Курскую область. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале .

Захарова напомнила, что власти ФРГ задумались об этом еще в 2018 году.

«Антифашисты насторожились. Прошло шесть лет. Русские мужики вновь подбивают немецкие танки под Курском. И все-таки в этом „камбеке“ чего-то не хватало», — написала дипломат.

Немецкие власти решили, в частности, почтить память бригадного генерала Хайнца Карста, воевавшего на Восточном фронте. Кроме него, героями оказались контр-адмирал Эрих Топп, который являлся «старым членом нацистской партии и СС-овцем по стажем», и полковник Эрих Хартманн, сбивший за один день семь советских самолетов во время Курской битвы 1943 года.

В мире последние 80 лет их считали военными преступниками. По ее словам, «новые старые герои бундесвера» пытаются вернуться в Россию силой.

Ранее ФСБ рассекретило архивные документы, в которых говорится, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер планировал нанести ядерный удар по Советскому Союзу в июне 1945 года.