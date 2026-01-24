На Украине подтвердили приближение гуманитарной катастрофы

Энергетическая ситуация на Украине близка к катастрофической. Об этом заявил глава холдинга ДТЭК Максим Тимченко, чьи слова привело агентство Reuters .

Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно призывал жителей переехать за город к альтернативным источникам электроснабжения и тела из-за проблем со светом и отоплением в городе.

«Мы близки к гуманитарной катастрофе», — подчеркнул Тимченко.

Он добавил, что абоненты получают электричество на три-четыре часа, а затем оно вновь пропадает на 10-15 часов. Некоторые многоквартирные дома стоят без отопления неделями.

Несколько дней назад Кличко сообщил, что в Киеве без тепла остались 5635 многоквартирных домов.