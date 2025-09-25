Аналитик Уотсон: в Арктике, Молдавии и Прибалтике может вспыхнуть война

Напряженная обстановка в Европе может привести к новым войнам. Их разрешение затянет конфликт на Украине заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети X .

«Не ждите, что война против России закончится в ближайшее время. Вне Украины нарастает напряженность», — сказал он.

К потенциально опасным регионам Уотсон причислил Арктику, Кавказ, в частности Армению, Азербайджан и Грузию, а также Черное и Балтийское моря. Обеспокоенность аналитика вызвала ситуация в Молдавии, куда прибыли войска НАТО, и Румынии, где строится база альянса.

Ранее журнал The American Conservative назвал Польшу следующей страной, которую Запад подтолкнет к войне. По мнению журналистов, это обернется для страны экономическим и социальным потрясением.