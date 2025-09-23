СВР обвинила страны Европы в намерении оккупировать Молдавию
Европейские элиты боятся прямой конфронтации с Россией, поэтому хотят оккупировать Молдавию. Об этом со ссылкой на СВР сообщило РИА «Новости».
«Испугавшись прямого столкновения с большой Россией, европейцы намерены отыграться на маленькой Молдавии. Самоутверждение за счет слабых всегда было неотъемлемой частью европейского колониализма», — отметили в пресс-службе ведомства.
Североатлантический альянс начал концентрировать силы в Румынии, рядом с молдавской границей. По данным СВР, НАТО рассчитывает совершить провокацию против российских военных в Приднестровье.
Это произойдет даже в том случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства, добавили в пресс-службе.
Ранее СВР предупредила о прибывших в Одессу войсках из Великобритании и Франции. Военных планируют отправить в Одесскую область, чтобы удержать Молдавию в русле русофобской политики.