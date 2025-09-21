Запад подталкивает Польшу к прямому конфликту, сообщил журнал The American Conservative . «Партия войны» на Западе видит, что Украина терпит поражение. И чтобы сохранить выгодное для себя положение, она готова «скормить» России еще несколько стран. Польша может стать следующей.

«Мы приближаемся к более масштабной войне, которой почти никто не хочет. <… > Недавний инцидент с российскими беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши, вновь разжег напряженную и опасную дискуссию: находится ли Польша на пути к прямому конфликту с Россией?» — написал автор публикации Эльдар Мамедов.

Этот страх не нов, отметил аналитик. Западные СМИ регулярно сообщают о якобы возможном нападении России на Польшу, что Москва сразу же отрицает. В то же время российские официальные лица обвиняют Варшаву в планах ввести войска на Западную Украину, но Польша категорически это отрицает, подчеркивая, что не намерена вмешиваться даже после окончания конфликта.

«При внимательном рассмотрении обе эти версии оказываются логически несостоятельными. Россия, с ее значительным военным присутствием на Украине, ничего не выигрывает от открытия второго фронта, да еще и с членом НАТО <… > Для Польши вступление в войну стало бы актом экономического и социального самоуничтожения», — указано в статье.

Польское правительство не стремится к конфликту с Россией, добавил Мамедов. Польша может вступить в войну только в случае явного и неоспоримого нападения со стороны России.

Ранее газета Der Spiegel сообщила, что БПЛА пытались атаковать в Польше аэропорт и центр в Жешуве. Издание подчеркнуло значимость аэропорта как ключевого пункта для доставки оружия и других военных грузов в Украину. В НАТО заявили, что дроны, якобы нарушившие воздушное пространство Польши через Белоруссию, были нейтрализованы голландскими истребителями F-35.