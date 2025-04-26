На Западе назвали пробуждением ото сна признание Крыма российским

Признание Крыма российским стало не уступкой президента Украины Владимира Зеленского, а признанием реального положения вещей. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
«Признание того, что Крым является российским, — это не уступка Зеленского. Это пробуждение от лихорадочного сна к реальности», — написал он.
Ранее стало известно о финальном предложении США по урегулированию украинского конфликта. Администрация президента Дональда Трампа заявила о готовности юридически признать Крым российским.
Американский лидер напомнил, что 11 лет назад Украина уступила полуостров без единого выстрела и не пыталась за него бороться. Слова Зеленского о неготовности признать Крым принадлежащим России Трамп назвал вредоносными.
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