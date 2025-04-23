Трамп предрек Зеленскому потерю Украины

Президент Украины Владимир Зеленский должен заключить мир, или потеряет страну уже через несколько лет. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social .

«Ситуация на Украине плачевна, Зеленский должен заключить мир — либо он потеряет всю страну уже через три года», — написал глава Белого дома.

Трамп также назвал вредным для переговоров по урегулированию заявление украинского президента о том, что Киев не признает Крым российским.

«Если им нужен Крым, почему не боролись за него 11 лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?» — поинтересовался глава Соединенных Штатов.

Ранее на Украине признали, что Трамп не видит смысла договариваться с Зеленским. По словам депутата Рады Александра Дубинского, отказ спецпосланника Стивена Уиткоффа и госсекретаря США Марко Рубио от участия во встрече в Лондоне стал демонстративным жестом.