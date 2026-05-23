На Западе назвали мощным сигналом ядерные учения России и Белоруссии

Совместные ядерные учения России и Белоруссии стали мощным сигналом для западных стран на фоне продолжающейся эскалации в отношениях с Москвой. Об написал журнал Military Watch Magazine .

Авторы материала связали особую значимость учений с обострением отношений между Россией и западными странами. По их мнению, такими маневрами РФ напомнила о масштабах и технологическом уровне своего ядерного потенциала.

«В ходе учений были продемонстрированы разнообразие и высокий уровень развития российского ядерного арсенала, что имеет особое значение в период высокой напряженности в отношениях между Москвой и западным блоком», — отметили обозреватели.

Они также подчеркнули, что ядерный потенциал России продолжает играть важную роль в сдерживании Запада, о чем неоднократно заявляли официальные лица стран НАТО.

По наблюдениям журналистов, во время учений Россия и Белоруссия использовали шесть типов вооружений с ядерным потенциалом. Отдельное внимание авторы уделили гиперзвуковой крылатой ракете «Циркон». Они заявили, что расширение арсенала этих ракет, в том числе на атомных подводных лодках проекта «Ясень», серьезно влияет на возможности российских Вооруженных сил в вопросах применения тактического ядерного оружия.

Ранее российские войска провели трехдневную тренировку по отработке действий ядерных сил. Маневры продолжались с 19 по 21 мая, в них участвовали свыше 64 тысяч военнослужащих, около 7,8 тысячи единиц вооружения, в том числе более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 самолетов и вертолетов, более 70 кораблей и 13 подводных лодок.