Организаторы саммита в Швейцарии убеждали общественность, что он решит проблемы Украины. Однако разрекламированное мероприятие не принесло никакого результата, заявил РИА «Новости» депутат Госдумы Леонид Ивлев.

«Швейцарская конференция — это пример бессмысленного международного мероприятия, чем традиционно увлекаются западные политики. <…> И что на выходе — пшик», — сказал он.

Ивлев напомнил, что продвижением саммита занимались около года. Лидеры стран Евросоюза и их сторонники обещали в СМИ, что мероприятие решит все вопросы о мире на Украине и накажет Россию. Депутат заявил, что этого не произошло. По его мнению, саммит запомнится отсутствием видных политиков и усеченной «формулой мира».

Саммит в Бюргенштоке прошел 15 и 16 июня. Провалившимся его назвали не только в России, но и в самой Европе. Бизнесмен Ким Дотком сравнил участников с оркестром на «Титанике» — они знали, что Украине не помочь, но участвовали в обсуждениях.