Конференция в Швейцарии по украинскому вопросу стала для киевского режима «символической победой», но не приблизила к мирным переговорам. Такое мнение выразил младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун. Его процитировало издание Global Times .

«Хоть для Украины саммит стал „дипломатическим достижением“ или „символической победой“, и в [нем] приняли участие около 90 стран, он не помог содержательным мирным переговорам», — сказал он.

По его словам, конференция стала «знакомством с мирными инициативами Украины», которые вряд ли будут реализованы. Решение конфликта требует участия двух сторон, указал ученый. Поэтому как можно вести мирные переговоры, если Россия на них не присутствует, задался вопросом Чжан Хун.

Саммит в Швейцарии уже сравнили с оркестром тонущего «Титаника». Как отметил предприниматель, бывший владелец Megaupload Ким Дотком, участники встречи только делали вид, что украинский кризис можно решить, но реально они осознавали, что все кончено.