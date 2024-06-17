Дотком: участники саммита по Украине в Швейцарии знают, что все кончено

Участники мирного саммита в Швейцарии лишь делали вид, что кризис на Украине можно разрешить. На самом деле они осознавали, что все кончено. Бизнесмен, экс-владелец Megaupload Ким Дотком заявил об этом в соцсети X.

«Мирная конференция в Швейцарии напоминает мне оркестр на „Титанике“. Они все знают, что все кончено, но даже не пытаются сесть в спасательную шлюпку», — заявил он.

Дотком неоднократно критиковал страны Запада за поддержку Украины, а ее руководство — за напрасное доверие правительству США. Он напоминал, что если в начале конфликта Белый дом заявлял о нерушимой поддержке, то теперь с трудом выделил деньги на очередной пакет помощи. Контрнаступление Вооруженных сил Украины, по словам бизнесмена, обернулось катастрофой.

Саммит по Украине прошел в Бюргенштоке. Россию не пригласили к участию в нем.