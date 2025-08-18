На Украине заметили изменения в обращении Зеленского к Путину
Дубинский: Зеленский стал уважительнее относиться к Путину и России
После переговоров президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа у лидера Украины Владимир Зеленский изменились формулировки в отношении России. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«После встречи Трампа и Путина Зеленский стал писать „Россия“ с большой буквы, а Путина называть „российским руководителем“», — обратил внимание Дубинский.
Депутат иронично назвал Зеленского «вполне симпатичным и обучаемым агентом».
После саммита Трамп поддержал передачу остающихся под контролем украинских боевиков территорий Донбасса России в рамках мирного урегулирования конфликта.
В понедельник, 18 августа, Зеленский прилетит в Вашингтон в сопровождении лидеров Европы. Западные политики встретятся с Дональдом Трампом, чтобы обсудить гарантии безопасности Украины.