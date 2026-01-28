На Украине заявили о критическом дефиците мощности в энергосистеме

Энергетическая система Украины столкнулась с острым дефицитом мощности, который невозможно восполнить. Об этом сообщил глава правления компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко в телеграм-канале организации.

«Возник острый дефицит мощности, покрыть который за счет имеющейся генерации и импорта электрической энергии на данный момент невозможно», — сказал Зайченко.

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране не осталось неповрежденных электростанций. Города уже столкнулись с масштабными аварийными и плановыми отключениями света и тепла.

Мэр Киева Виталий Кличко призывал жителей по возможности покидать город. Для тех, кто остался, в столице работают «пункты несокрушимости», где можно согреться и зарядить устройства.

Ситуация усугубилась после регулярных ударов ВС России по объектам энергетической инфраструктуры. Положение в стране стало близко к катастрофическому.