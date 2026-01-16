На Украине не осталось неповрежденных электростанций

Шмыгаль: на Украине не осталось ни одной целой электростанции

На Украине не осталось неповрежденных ударами электростанций. Об этом на заседании в Верховной раде сообщил первый вице-премьер Денис Шмыгаль.

«На Украине не осталось электростанции, которая бы не подверглась ударам. Выбиты тысячи мегаватт генерации», — доложил он.

Шмыгаль уточнил, что самая тяжелая ситуация сложилась в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях. Также первый вице-премьер утверждает, что энергосистема Украины остается целостной, несмотря на ограничение потребления энергии.

Депутат Рады Александр Федиенко днем ранее заявил, что энергетика страны находится в состоянии, когда остановка жизнедеятельности грозит целым городам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Харькове без тепла и электричества остались 400 тысяч человек. По его словам, страна оказалась перед серьезным вызовом.