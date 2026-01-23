Мэр Кличко посоветовал киевлянам ночевать в пунктах обогрева или покинуть город

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан ночевать в специальных пунктах обогрева или покинуть столицу. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Киев определил в каждом районе города опорные пункты обогрева (несокрушимости). В них в случае необходимости сможет оставаться ночевать большое количество людей», — заявил градоначальник.

Кличко отметил, что положение в энергетическом секторе столицы крайне тяжелое и может еще больше усложниться. Нужно заранее запастись продуктами, водой и медикаментами. Всем, у кого есть возможность, лучше переехать за пределы города.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что в Киеве не было электричества три дня. Это связано с длительными аварийными отключениями питания.

Проблемы с электроэнергией в столице Украины начались с конца 2025 года. Причиной блэкаута стали повреждения объектов энергетической инфраструктуры.