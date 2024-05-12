На Украине потребовали больше денег у Европы | 360°

Мир 12 мая 2024, 05:35 На Украине потребовали больше денег у Европы Малюська назвал «почти ничем» три миллиарда евро от замороженных активов РФ РИА «Новости»

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На Украине назвали «почти ничем» решение Евросоюза направить на военные нужды Киева несколько миллиардов евро с доходов замороженных российских активов. Об этом заявил в интервью Politico министр юстиции Украины Денис Малюська.

«Если мы говорим о потребностях Украины и потребностях в ходе конфликта, военных и невоенных расходах, то три миллиарда евро — это почти ничто», — заявил он.

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По его словам, Киеву необходимы сотни миллиардов, чтобы победить в конфликте. Он также надеется, что Украина сможет добиться полной конфискации замороженных активов России.

Ранее бывший старший специальный советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс фактически назвал идиотами западных политиков из-за их решения изъять суверенные активы России.

В американском Госдепе предпочли не распространяться на тему конфискации замороженных российских активов, несмотря на ранее принятый закон, позволяющий президент Джо Байдену принять такое решение.

В Германии также высказались об идее использования доходов от российских активов в пользу Украины. Немецко-финский бизнесмен Ким Дотком обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в воровстве денег у России.