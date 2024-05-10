Мир 10 мая 2024, 02:44 «Урок для Путина». В Британии раскритиковали попытку США завладеть активами РФ Каммингс: западные политики показали себя идиотами, желая изъять активы России РИА «Новости»

Читать 360 в

Западные политики, решившие изъять российские суверенные активы, продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину собственный идиотизм. Об этом заявил бывший старший специальный советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс в интервью британской газете i.

По его словам, это единственный урок, который они смогли преподать российскому лидеру.

Реклама

«Америка сейчас еще активнее пытается конфисковать активы России, своими санкциями толкая на создание альтернативных [западной] финансовых систем. <…> Такие меры могут дать Путину только один урок — что мы идиоты», — подчеркнул он.

Антироссийская политика Запада уже стала причиной шокирующего роста бытовых расходов и катастрофой для европейской политики. Все эти ограничения больше навредили Европе, чем России.

Каммингс добавил, что зря Запад не внял предупреждениям Путина о последствиях расширения НАТО на восток. По его словам, западные политики допустили ошибку, оказавшись в глупой ситуации с «болваном [президентом Украины Владимиром] Зеленским». Получилось так, что «гнилое украинское мафиозное государство надуло нас всех».

Ранее в Госдепе США заявили, что американские власти пока не готовы объявить решение относительно замороженных активов России. До этого телеканал «Звезда» напомнил, что в Евросоюзе предварительно согласовали передачу Украине доходов от заблокированных российских активов.