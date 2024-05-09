США оказались не готовы к решениям по активам России | 360°

Мир 09 мая 2024, 23:58 США оказались не готовы к решениям по активам России Госдеп: США нечего объявить насчет замороженных российских активов РИА «Новости»

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Власти США не готовы объявлять о каких-либо решениях по конфискации замороженных активов России, несмотря на принятый закон, который дает президенту страны соответствующие полномочия. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Цитату привело РИА «Новости».

«У меня нет никаких объявлений, которые можно было бы сделать», — сказал он.

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По словам Миллера, Вашингтон продолжает работать с европейскими партнерами по обеспечению дальнейшей заморозки российских активов для «использования их с выгодой для Украины».

Ранее стало известно, что некоторые представители стран G7 перестали обсуждать полную конфискацию замороженных российских активов.

Министр финансов Антон Силуанов в конце 2023 года предположил, что Россия может дать зеркальный ответ на конфискацию своих активов в Европе. Он напомнил, что в российских банках на счетах «С» хранятся средства европейских компаний, которые можно снять только с разрешения властей.