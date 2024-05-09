Главу Еврокомиссии уличили в воровстве российских денег | 360°

Мир 09 мая 2024, 21:36 Главу Еврокомиссии уличили в воровстве российских денег Бизнесмен Дотком указал Урсуле фон дер Ляйен на грабеж российских денег РИА «Новости»

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Немецко-финский бизнесмен и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в воровстве российских денег. Свое мнение он выразил в соцсети X.

Глава ЕК поддержала соглашение об использовании доходов от российских активов в пользу Украины. По ее словам, эти средства понадобятся для поддержки ВСУ.

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«Грабеж», — ответил ей одним словом Дотком.

Ранее постоянные представители стран Европейского союза предварительно согласовали меры по использованию доходов от замороженных российских активов. Их планируют направить на восстановление Украины и военную оборону.

В своем комментарии Фон дер Ляйен отметила, что это поможет сделать территорию Европы «более безопасным местом». Также она считает, что передача доходов от российских активов на помощь Украине станет лучшим способом их использования.