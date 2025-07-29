На Украине назвали цель ультиматума Трампа

Требование президента США Дональда Трампа ускорить перемирие на Украине связано с его желанием уйти от ответственности. Он осознал сложность ситуации и решил отстраниться от решения проблемы, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем YouTube-канале .

«Ситуация там критическая. Трамп лишь хочет побыстрее умыть руки, потому что если начнет валиться фронт, то ему придется предпринимать какие-то шаги для его удержания», — объяснил он.

В случае дальнейшего продвижения российской армии Трампу, по мнению депутата, придется признать тщетность попыток урегулировать конфликт и надавить на киевский режим. Дубинский заявил, что Белый дом рассчитывал как можно скорее свернуть помощь украинской армии, поэтому настоял на изменении дедлайна.

Трамп пригрозил вторичными санкциями, если Россия и Украина не придут к перемирию в ближайшие 10-12 дней вместо названных ранее 50. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предостерег его от развязывания новой войны.