Как связан новый дедлайн Трампа для России и дело Эпштейна: объясняем на пальцах

Вести диалог с Россией языком ультиматумов бесполезно. Но президент США Дональд Трамп, угрожая сокращением дедлайна по прекращению украинского конфликта, преследует собственные цели: замять скандал вокруг дела Джеффри Эпштейна и окончательно дистанцироваться от Украины. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог Сергей Марков.

Он подчеркнул, что с большой долей вероятности Трамп, как настоящий шоумен, только сделает вид, что введет новые меры против России, но в реальности их не будет.

«Ему это нужно для двух целей: заглушить скандал, который сейчас у него идет с делом Эпштейна, поскольку его избиратели требовали, чтобы Трамп опубликовал список педофилов из числа руководства США. <…> Он не публикует. Это страшный скандал, от которого Трампу нужно отойти», — заявил Марков.

Второй причиной политолог назвал попытку президента США окончательно выйти из украинского конфликта.

«Он обвинит обе стороны и скажет, что мы этим заниматься не будем» — допустил эксперт.

Марков добавил, что новые санкции США против России не окажут большого влияния, а ограничения против главных покупателей российской нефти — Китая и Индии — обернутся взрывом для мировой экономики. Поэтому Трамп придумает другой ход.

«Он думает, что только что прогнул Европу и может так же поступить с китайцами. Трамп хитроумный, и сложно предвидеть, как он поступит», — отметил политолог.

По его словам, также невозможно прогнозировать, что произойдет в отношениях России и США. Потому что пока диалог привел к тому, что американские военные прекратили нацеливать переданные ВСУ ракеты, как это было при Байдене. Вопрос о возобновлении работы посольств, выдачи виз пока остается подвешенным.

«Мир вошел в хаотическую стадию, и в любой момент возможен разворот в лучшую или худшую сторону», — подытожил Марков.

Президент США Дональд Трамп объявил, что сократит дедлайн для России и Украины по прекращению конфликта с 50 до 10-12 дней. Окончательную дату он пообещал назвать в ближайшее время.