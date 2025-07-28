Трамп назвал новый дедлайн для России по мирному соглашению с Украиной

Новый дедлайн для России по заключению мира на Украине составит 10-12 дней. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Ранее речь шла о 50-дневном сроке.
При этом Трамп заявил, что относится к России с любовью относится к России и не хочет прибегать к санкциям против страны из-за ситуации с украинским конфликтом.
Вместе с тем, по его словам, он намерен ввести вторичные санкции, если договоренности достичь не получится.
Ранее республиканец устанавливал дедлайн сроком в 50 дней. Свою риторику президент США изменил сегодня, пожаловавшись также на то, что очень разочарован российским лидером Владимиром Путиным, ведь ВС РФ продолжают наносить удары по ВСУ.
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