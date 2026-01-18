На Украине началась паника из-за Гренландии

США уничтожат страны Европы, несогласные уступить Гренландию. Из-за этого Украина лишится всех союзников, сообщил политолог, экономист, бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале .

«Это уничтожение всех его союзников, все. Это прямое уничтожение. <…> Этот манифест [президента США Дональда] Трампа по Гренландии — он полностью перечеркивает всю, извините, Украину», — сказал он.

Перед страной, по мнению Соскина, откроются мрачные перспективы. Ни США, ни Евросоюз не смогут помогать Украине, поэтому политолог предложил Владимиру Зеленскому подать в отставку с поста президента вместо того, чтобы питать пустые надежды.

Члены Евросоюза встали на сторону Дании, отказавшейся передать США Гренландию. За это Трамп распорядился повысить пошлины в два этапа до 25%. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон обвинил Белый дом в шантаже, президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил принять ответные меры.