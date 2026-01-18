Премьер Швеции назвал шантажом заявление Трампа о пошлинах из‑за Гренландии

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал шантажом инициативу президента США Дональда Трампа ввести пошлины против ряда европейских стран в связи с планами по Гренландии. Об этом он написал в соцсети Х .

Он подчеркнул, что его страна поддерживает Данию и ее автономию. По всем вопросам, касающимся Дании и Гренландии, решения могут принимать только они сами.

«Мы не позволим себя шантажировать», — написал Кристерссон.

Премьер-министр добавил, что Швеция ведет переговоры с другими странами ЕС, а также с Норвегией и Великобританией о коллективном ответе на действия США.

Гренландия входит в состав Датского королевства, однако Трамп неоднократно повторял, что остров, по его мнению, должен перейти к США.