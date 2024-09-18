На похоронах сына одного из лидеров «Хезболлы» прогремел взрыв

Mash сообщил о взрыве на похоронах сына одного из лидеров «Хезболлы»

На похоронах сына одного из лидеров «Хезболлы» Али Аммара прогремел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Журналисты предположили, что этот взрыв положил начало повторной кибератаке на Ливан. Сейчас в республике массово детонируют мотоциклы, автомобили и другая техника. «Хезболла» призвала жителей страны поскорее избавиться от гаджетов.

Ранее израильское издание Walla сообщило, что израильское командование планировало массово подорвать пейджеры после того, как вступит в прямые бои с «Хезболлой». Однако, испугавшись, что в Ливане раскроют этот план, его привели в действие раньше.

Управление по правам человека ООН осудило произошедшее, назвав массовый подрыв пейджеров шокирующим событием, которое нарушает международное право.

Министр труда Ливана Мустафа Байрам обвинил во взрывах Израиль, назвав их террористическим актом.