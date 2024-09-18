Стало известно, какие планы были у израильского командования на взорванные пейджеры

Израильское командование планировало устроить массовый подрыв пейджеров в случае боев против «Хезболлы», однако, испугавшись, что план раскроют, привело его в действие раньше. Об этом сообщило издание Walla .

По данным источников журналистов, в Израиле начали подозревать, что «Хезболла» может обнаружить взрывчатку в устройствах.

Массовый подрыв пейджеров произошел в Ливане накануне. Пострадали несколько тысяч человек, в том числе посол Ирана Моджтаба Амани, который лишился глаза.

По информации издания Axios, операцию санкционировал лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что некоторые бойцы «Хезболлы» успели понять, что что-то не так, и избавиться от своих пейджеров. Это решение спасло им жизнь.