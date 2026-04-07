На острове Харк прогремели взрывы

На острове Харк, принадлежащем Ирану, прогремели взрывы. Об этом сообщило иранское информагентство Mehr .

Оно возложило ответственность за случившееся на американских и израильских военных. На острове находятся основные объекты нефтяной промышленности Исламской Республики.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы получить контроль над иранскими месторождениями, и назвал глупыми людьми тех, кто выступает против этого. По словам министра войны Пита Хегсета, ближайшие дни станут решающими в конфликте и США скоро навяжут Ирану свои условия.

В ответ министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что страна готова дать отпор любому наземному вторжению.