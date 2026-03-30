Трамп заявил о желании присвоить нефть Ирана по аналогии с Венесуэлой

Иранская нефть интересует США. Американский президент Дональд Трамп заявил в интервью Financial Times ., что хотел бы получить контроль над месторождениями.

«Честно говоря, больше всего я хотел бы забрать нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США говорят: „Зачем ты это делаешь?“ Но они глупые люди», — сказал он.

Трамп напомнил об операции США в Венесуэле, после которой контроль над месторождениями временно перешел в руки американцев. Он не исключил, что войска захватят остров Харк, который считается главным центром экспорта иранской нефти.

Ранее журнал The Economist представил четыре сценария развития событий на Ближнем Востоке. Один из них предполагает ведение переговоров США с Ираном. В этом случае стороны не ограничатся обсуждением закрытия ядерной программы.