В МИД Ирана заявили о готовности дать отпор наземной операции США

Иран готов дать отпор любой наземной операции и рассчитывает, что его противники не допустят просчетов. Об этом заявил глава МИД страны Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera .

«Мы готовы дать отпор любому наземному вторжению. Надеюсь, что враги не совершат какую-либо ошибку в расчетах», — заверил министр.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил на брифинге, что ближайшие дни станут решающими в операции США против Ирана. Он отметил, что Вашингтон уже сумел навязать свои условия, и, по его оценке, Тегеран осознает ограниченность своих возможностей в военном плане.

Как сообщает The Washington Post, США рассматривают вариант ограниченной наземной операции — обсуждают точечные рейды с участием спецподразделений и пехоты.

Среди возможных сценариев — операции в районе Ормузского пролива, включая действия на иранском острове Харк и удары по объектам, которые могут представлять угрозу судоходству. По данным издания, такая кампания может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.