На месте авиакатастрофы в США нашли тела 41 погибшего

Спасатели обнаружили тела 41 погибшего при авиакатастрофе в Вашингтоне, из них 28 уже идентифицировали. Об этом на брифинге заявил начальник охраны и скорой помощи округа Колумбия Джон Доннелли, сообщил телеканал CNN.

По словам Доннелли, на данный момент всего обнаружили 41 тело, 13 пока еще не опознаны. Работы по поиску погибших продолжат до того момента, пока не найдут тела всех находившихся в самолете пассажиров. Погибшими признаны 67 человек.

Он уточнил, что водолазы обследуют «целевые зоны». Для работ на месте крушения задействовали около 300 спасателей. Доннелли отметил, что останки тел передадут семьям после процедуры опознания.

Пассажирский самолет упал в реку Потомак во время захода на посадку после столкновения с военным вертолетом. В авиакатастрофе погибли российские фигуристы Вадим Наумов и Евгения Шишкова.