Останки погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне отдадут родным после опознания

Шансов найти выживших в крушении самолета в Вашингтоне нет. Как сообщило агентство Reuters , с таким заявлением выступил начальник пожарной охраны округа Колумбия Джон Доннелли. Он отметил, что останки тел передадут семьям после процедуры опознания.

Доннелли пояснил, что работающие на месте специалисты вытащили из реки Потомак 28 тел. Но их число вырастет в самое ближайшее время.

«На данный момент мы не считаем, что кто-то выжил», — заявил Доннелли.

Глава пожарной службы добавил, что останки тел погибших передадут родным после опознания.

Авиакомпания American Airlines ранее заявила, что на борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В столкнувшемся с пассажирским лайнером военном вертолете было три человека.

Вылетевший из города Уичито в штате Канзас пассажирский самолет упал в Потомак во время захода на посадку при столкновении с военным вертолетом. На борту пассажирского лайнера с чемпионата США летели фигуристы и тренеры. Среди жертв крушения оказались россияне.

Директор спортивного клуба Бостона Дуг Зегибе объявил, что в результате падения самолета погибли тренеры Вадим Наумов и Евгения Шишкова, чемпионы мира по парному катанию 1994 года.