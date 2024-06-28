Расследование коррупции на Украине сделают поводом для отставки президента Владимира Зеленского. Белый дом решил избавиться от него, заявил РИА «Новости» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Отсутствие военных успехов Украины, напряженная избирательная кампания в США, провалившийся саммит в Швейцарии и другие проблемы, по его мнению, приведут к тому, что американская администрация заменит Зеленского другим политиком. Васильев заявил, что ближе к ноябрьским выборам в Штатах встанет вопрос о допущенных ошибках и целесообразности продолжения военной помощи. По мнению политолога, если не свергнуть украинского президента, то в проблемах обвинят американского лидера и его команду.

«Когда американцы вспоминают о коррупции, речь идет или о смене руководства, или о кадровых перестановках на Украине. Судя по поведению [госсекретаря Энтони] Блинкена, в Вашингтоне действительно хотели бы отстранить Зеленского. На кону его судьба», — сказал он.

Служба внешней разведки России заявила, что президентом Украины после свержения Зеленского станет бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Российский лидер Владимир Путин заявил, что отставка может произойти в 2025 году.