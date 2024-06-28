«На кону его судьба». Беспокойство США коррупцией на Украине приведет к отставке Зеленского
Политолог Васильев: США используют коррупцию на Украине для отставки Зеленского
Расследование коррупции на Украине сделают поводом для отставки президента Владимира Зеленского. Белый дом решил избавиться от него, заявил РИА «Новости» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
Отсутствие военных успехов Украины, напряженная избирательная кампания в США, провалившийся саммит в Швейцарии и другие проблемы, по его мнению, приведут к тому, что американская администрация заменит Зеленского другим политиком. Васильев заявил, что ближе к ноябрьским выборам в Штатах встанет вопрос о допущенных ошибках и целесообразности продолжения военной помощи. По мнению политолога, если не свергнуть украинского президента, то в проблемах обвинят американского лидера и его команду.
«Когда американцы вспоминают о коррупции, речь идет или о смене руководства, или о кадровых перестановках на Украине. Судя по поведению [госсекретаря Энтони] Блинкена, в Вашингтоне действительно хотели бы отстранить Зеленского. На кону его судьба», — сказал он.
Служба внешней разведки России заявила, что президентом Украины после свержения Зеленского станет бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Российский лидер Владимир Путин заявил, что отставка может произойти в 2025 году.