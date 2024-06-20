СВР: США заменят Зеленского Залужным после победы России в СВО

После того как Россия закрепит успехи в зоне проведения спецоперации, США свергнут президента Украины Владимира Зеленского и отдадут этот пост экс-главкому армии Валерию Залужному, уверены в СВР. Заявление ведомства опубликовало РИА «Новости» .

«Его западные хозяева легко им пожертвуют, когда Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные украинские войска окажутся в безвыходной ситуации», — предупредило пресс-бюро ведомства.

Разведчики пришли к выводу, что президент Украины утратил самостоятельность и оказался у Запада «на коротком поводке». По их словам, Зеленский не сможет избежать ответственности за развязывание широкомасштабного конфликта в Европе и вскоре лишится своего поста.

«Проект Зеленский» закроют и назначат на пост президента другого украинского политика, заявили в СВР. По сведениям разведки, США сочли Залужного лучшей кандидатурой.

Зеленский сменил главкома Вооруженных сил Украины в феврале. Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич заявил, что ему пришлось пойти на этот шаг из-за «перехвата доверия».