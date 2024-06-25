Назван главный итог мирной конференции в Швейцарии

Ушаков: на мирном саммите выяснилось, что без РФ конфликт на Украине не решить

На мирной конференции в Швейцарии стало очевидно, что украинский конфликт невозможно разрешить без участия России. Это и был главный итог саммита, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на форуме «Примаковские чтения».

«Растет, казалось бы, очевидное понимание, что без России урегулировать конфликт просто невозможно. На мой взгляд, это единственный результат разрекламированного саммита в Бюргенштоке», — процитировало его РИА «Новости».

То, что пункты коммюнике по итогам конференции невозможно реализовать без России, признали в Швейцарии. Как отметил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис, РФ не хотели «иметь на борту», но в будущем придется работать с ней, потому что, как оказалось, без этого не обойтись. Факт того, что для достижения мира необходимы вовлечение и соглашение двух сторон, отражен и в самом коммюнике.

Швейцария предложила устроить еще один мирный саммит по украинскому вопросу.