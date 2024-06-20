Путин допустил, что Зеленского уберут в первой половине 2025 года

Путин: Зеленского пока не меняют, но могут убрать в первой половине 2025 года

Владимир Зеленский все еще занимает пост президента Украины, хотя срок его полномочий уже истек, потому что на Западе пока не хотят его менять. С таким заявлением выступил лидер России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки во Вьетнам и КНДР.

«Чёрным по белому написано, что срок полномочий президента Украины — пять лет, просто на Западе не хотят менять Зеленского», — подчеркнул он.

Кроме того, заметил Путин, время для смены этого деятеля пока не пришло — на него еще нужно повесить непопулярные решения. По прогнозу главы государства, избавиться от политика могут в обозримом будущем.

«Зеленского могут убрать в первой половине 2025 года», — допустил Путин.

Также он отметил, что Россия всегда была готова к переговорам по Украине. По его словам, они могут состояться «хоть завтра», однако для этого нужна политическая воля не только РФ, но и других «заинтересованных в процессе субъектов».