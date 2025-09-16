Все внимание на «Запад». Чем испугали Европу учения России и Белоруссии

Стратегические учения «Запад-2025», в которых приняли участие Россия и Белоруссия, завершились 16 сентября. Их основным этапом стали маневры на полигоне Мулино в Нижегородской области. И хотя мероприятия плановые, в этом году за ними следил весь мир.

Цели учений «Запад-2025» Мероприятия учений «Запад-2025» проходили на 41 полигоне с 12 по 16 сентября, в них задействовали 100 тысяч военнослужащих, а также порядка 10 тысяч систем вооружения и техники, в том числе тактическую, стратегическую и военно-транспортную авиацию, более 247 кораблей, надводных, подводных и судов обеспечения. Целью маневров назвали проверку возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии. На них пригласили оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран — участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

И Белоруссия, и Россия не раз отмечали, что маневры направлены на сотрудничество двух стран, а не против каких-либо третьих государств.

Хватит нам оправдываться. <…> Учения, которые сегодня проходят на территории Белоруссии, плановые. И мы отрабатываем все, начиная от стрельбы из обычного стрелкового оружия до атомных боеголовок. Александр Лукашенко президент Белоруссии

Основную фазу учений, которая состоялась как раз таки в Мулино, посетил президент Владимир Путин. На полигон он прибыл в военной форме.

«Прошу министра обороны доложить о готовности войск к проведению заключительной части мероприятий и, разумеется, всем желаю удачи», — сказал глава государства.

Для участия в мероприятиях «Запада-2025» приехали 25 иностранных делегаций, из них 16 государств направили представителей, еще шесть — воинские контингенты.

Неожиданностью стало присутствие на учениях «Запад-2025» двух военных наблюдателей из Соединенных Штатов, в том числе военного атташе при посольстве США в Белоруссии подполковника Брайана Шоупа. За маневрами также следили представители еще двух стран НАТО — Турции и Венгрии — и иностранные журналисты.

После окончания учений Путин пообщался с иностранными наблюдателями через переводчика. Собравшихся российский лидер поблагодарил по-русски, а затем повторил обращение на английском. «Thank you so much», — сказал президент.

Какое оружие испытали на учениях «Запад-2025» Пристальный интерес к российско-белорусским маневрам, которые проводят раз в четыре года, в этот раз вполне объясним: на них должны были рассмотреть планы по применению ядерного оружия и размещение российских систем «Орешник». «В рамках учений планирование применения всех видов оружия предусматривается. <…> Нельзя применять то, что, скажем так, несет угрозу всему миру, всеобщей безопасности. А как это планировать, будем учиться», — говорил в августе глава белорусского Генштаба Павел Муравейко.

О развертывании комплекса «Орешник» белорусское Минобороны заявило 16 сентября. Муравейко отмечал, что военные выполнили все поставленные задачи.

В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник». Павел Муравейко

В Баренцевом море корабельные группировки Северного флота отработали отражение воздушного налета условного противника. Стрельбы по имитированным целям из ЗРК «Кинжал» и артустановок АК-100 и АК-630 выполняли боевые расчеты «Североморска», а воздушную атаку авиации отражала корабельная ударная группа. Фрегат «Адмирал Головко» ударил «Цирконом» по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние от рубежа пуска до мишенной позиции, подчеркивали в Минобороны, составило около 900 километров.

Бомбардировщики Су-34 с высоты около 400 метров применили свободнопадающие бомбы ОФАБ-250-270. А Ту-160 отработали пуски крылатых ракет по объектам условного противника под прикрытием экипажей истребителей МиГ-31.

Ту-160 вооружен крылатыми ракетами воздушного базирования большой дальности — Х-101 с максимальной дальностью полета в 5500 километров. Есть и ее ядерная версия — Х-102.

Одной из особенностей учений «Запад-2025» стало активное использование БПЛА и наземных роботов. Например, продвижение наступающих подразделений на полигоне Мулино обеспечили роботизированные комплексы.

В Минобороны отмечали, что учебно-боевые задачи выполняли с учетом боевого опыта, полученного в ходе спецоперации. На этот факт также указывал Путин.

«Вы посмотрели, как на основе опыта использования вооруженных сил в современном вооруженном конфликте строит свою работу российская армия», — подчеркивал президент.

Он обратил особое внимание на тот факт, что в учениях задействовали технику, которую используют в практической боевой работе.

Главе государства на полигоне Мулино также показали новейшие разработки, в том числе тепловизионные очки «Стрекоза» и аккумулятор для дронов с надписью «Аляска. Граница России нигде не заканчивается». Чтобы рассмотреть его, президент взял аккумулятор в руки. Журналисты кремлевского пула подписали кадр емкой фразой «„Аляска“ в руках у Путина».

Реакция на учения «Запад-2025» в иностранных СМИ Маневры изначально анонсировали «максимально открытыми и транспарентными» и пригласили понаблюдать за ними всех без исключения участников Венского документа ОБСЕ — 56 стран. Согласились, естественно, не все. Индию, которая послала на учения 65 военнослужащих, включая подразделения одного из самых почитаемых соединений индийской армии — полка «Кумаон», обвинили в пересечении красных линий. По версии газеты The Times, страна решила нарастить военное сотрудничество с Россией на фоне обострений в отношениях с Соединенными Штатами.

«Посмотрите и примите во внимание военную мощь у вашего порога. Конфронтация с Москвой — не в ваших интересах», — так описали послание, которое учения «Запад-2025» шлют Европе, в Би-би-си.

Агентство Reuters отмечало, что присутствие на учениях «Запад-2025» американцев стало признаком потепления между США и Белоруссией. The Guardian заявила о беспокойстве всей Европы из-за демонстрации огневой мощи российско-белорусских военных учениях. Кроме того, уверена газета, маневры только подчеркнули увеличивающийся раскол между Брюсселем и Вашингтоном в российском вопросе.

Телеканал Sky News завел шарманку о демонстрации силы, цель которой — запугать Европу и показать, что с Россией придется считаться. Журналисты из CNN фактически повторили это предположение. «Москва использовала учения для демонстрации своего модернизированного ядерного потенциала. <…> И хотя Россия заявляет, что по-прежнему готова к диалогу, она также продемонстрировала, что обладает разрушительным потенциалом, позволяющим ей вести боевые действия в течение длительного времени», — указали в статье.