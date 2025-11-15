Япония впервые показала повреждения от рельстрона

В Японии публике впервые показали повреждения получил корабль-мишень в ходе испытаний снарядов, выпущенных из прототипа электромагнитной рельсовой пушки. Об этом сообщило издание The War Zone .

Японское агентство по закупкам, технологиям и логистике разрабатывает конструкцию рельстрона с середины 2010-х годов. Испытания прототипа специалисты провели этим летом.

В рельсотронной пушке для стрельбы используют не химическое топливо, а электромагниты. В ходе испытаний из оружия выпустили снаряды в форме дротиков с четырьмя стабилизаторами на задней части и без боеголовки. Прототип разместили на задней палубе корабля Морских сил самообороны Японии.

По информации издания, ствол рельстрона может сделать более 200 выстрелов, а скорость снаряда будет составлять порядка 2300 метров в секунду.

Ранее США испытали ядерную бомбу B61-12 без боезаряда. Снаряд сбросили в Неваде с истребителя F-35. Испытания проводились в период с 19 по 21 августа.