США заинтересовались новым норвежским видом оружия

Американские военные изучили в Норвегии устройство, вызывающее симптомы, схожие с «гаванским синдромом». Об этом сообщила газета The Washington Post .

«Делегация Пентагона в 2024 году отправилась в Норвегию, чтобы изучить это устройство. В декабре того же года группа официальных лиц Белого дома и сотрудников спецслужб также поехала в Норвегию, чтобы обсудить этот вопрос», — заявили авторы материала.

Они уточнили, что норвежский исследователь в 2024 году создал импульсное энергетическое оружие, способное нанести ущерб человеческому мозгу. Он испытал его на себе и почувствовал симптомы, похожие на «гаванский синдром». Детали об испытании прибора в Норвегии остались покрыты тайной из-за засекреченности.

«Гавайским синдромом» называют симптомы, которые зафиксировали у американских дипломатов в некоторых поездках на Кубу и Китай. Речь идет о проблемах со слухом, головных болях, тошноте и головокружении.

Ранее президент США Дональд Трамп похвастался, что у страны есть оружие, о котором никому не известно.