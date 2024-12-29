RT: на борту разбившегося в Южной Корее самолета россиян не было

Россиян на борту самолета, разбившегося при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее не было. Об этом сообщил телеканал RT.

«Россиян на борту разбившегося в Южной Корее самолета не было. По данным СМИ, в Boeing 737 было 173 корейца и два тайца», — написали журналисты в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании Jeju Air, возвращавшийся из Бангкока, при посадке пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. На борту самолета находилось 175 пассажиров и шесть членов экипажа. При крушении погибли как минимум 28 человек.

По предварительной версии, причиной авиакатастрофы могло стать столкновение с птицами. Спасатели уже потушили пожар на месте падения лайнера.