Стала известна предварительная причина крушения самолета в Южной Корее

Причиной крушения самолета при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее могло стать столкновение с птицами. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Жкрналисты добавили, что огнеборцы уже потушили пожар на месте падения лайнера. На данный момент, по данным Yonhap, спасатели пытаются помочь пассажирам, которые летели в хвосте самолета.
Ранее стало известно, что на борту находилось 175 пассажиров и шесть членов экипажа, предварительно, 23 человека погибли. Подробности уточняются.
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