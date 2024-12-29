Стала известна предварительная причина крушения самолета в Южной Корее

Yonhap: причиной крушения самолета в Южной Корее стало столкновение с птицами

Причиной крушения самолета при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее могло стать столкновение с птицами. Об этом сообщило агентство Yonhap .

Жкрналисты добавили, что огнеборцы уже потушили пожар на месте падения лайнера. На данный момент, по данным Yonhap, спасатели пытаются помочь пассажирам, которые летели в хвосте самолета.

Ранее стало известно, что на борту находилось 175 пассажиров и шесть членов экипажа, предварительно, 23 человека погибли. Подробности уточняются.