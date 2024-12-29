В авиакатострофе в южнокорейском аэропорту погибли 23 человека

Yonhap: самолет в Южной Корее врезался в ограждение, 23 человека погибли

При посадке в аэропорту Муан в Южной Корее самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Об этом сообщило агентство Yonhap .

По информации агентства, на борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, 23 человека погибли. По предварительной версии, самолет, летевший из Бангкока, столкнулся с птицами.

Агентство опубликовало фотографию очевидца, на которой виден черный густой дым на месте происшествия.

«Авария произошла в 9:07 утра, когда рейс Jeju Air приземлялся в международном аэропорту Муан в провинции Южная Чолла, примерно в 288 километрах от Сеула», — сообщило агентство.

Власти проводят расследование на месте крушения, чтобы установить точную причину аварии.