Возросло число погибших при авикатастрофе в Южной Корее

В авиакатастрофе в Южной Корее погибли не менее 28 человек

Не менее 28 человек погибли при крушении самолета в аэропорту Муан в Южной Корее. Об этом сообщило агентство Yonhap .

На борту самолета, летевшего в Южную Корею из Бангкока, находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта. Он врезался в заграждение.

В аэропорту идет спасательная операция. Власти на месте выясняют причины крушения авиалайнера. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать столкновение со стаей птиц.