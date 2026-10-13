На Бали возник острый дефицит бензина

Жители Бали столкнулись с топливным кризисом — на заправках острова выстроились многокилометровые очереди. Об этом сообщил DetikBali .

Сложнее всего ситуация обстоит в Денпасаре, Куте, Убуде и Улувату. Причиной проблем с топливом называют задержки поставок, а также высокий уровень потребления.

Из-за дефицита горючего турфирмы массово отменяют экскурсии, а таксисты отказываются от заказов. В DetikBali уточнили, что на заправках закончился бензин марок Pertalite и Pertamax.

На острове зафиксировали несколько случаев обмороков в очередях.

«Медицинские бригады находятся на месте, чтобы оказать немедленную помощь жителям, которые устанут, ожидая в очереди», — отметили на портале.

Ранее в Индонезии произошло несколько случаев нападения диких обезьян на людей. В одной из деревень округа Булеленг животные покусали ребенка. Глава населенного пункта Ванагири И Маде Супарантон рассказал, что это первый подобный случай.