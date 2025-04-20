Fox News по ошибке обозначил Киев как российский город

Телеканал Fox News во время трансляции пасхальной литургии из Свято-Михайловского Златоверхого собора случайно обозначил Киев российским городом. Ошибку исправили через полчаса, сообщил RT. .

«Киев, Россия», — указали журналисты Fox News в подстрочнике репортажа.

Ошибка возмутила украинских пользователей соцсетей. После исправления места телеканал начал показывать пасхальную службу в Москве.

Ранее президент Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Он приказал военным прекратить наносить удары по Украине и выразил надежду, что украинские войска тоже остановят боевые действия.

Аналитики телеканала CNN предположили, что пасхальное перемирие может серьезно повлиять на позицию американского руководства. Несмотря на согласие украинского президента Владимира Зеленского остановить бои, ВСУ нарушили договоренности, обстреляв Донецк утром 20 апреля.