Пасхальное прекращение огня может значительно изменить мнение Трампа
CNN: пасхальное перемирие может повлиять на позицию администрации Трампа
Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие может серьезно повлиять на позицию американской администрации в украинском вопросе. Такое мнение высказали аналитики телеканала CNN.
По их данным, перемирие может заставить американского президента чаще поддерживать российскую точку зрения при обсуждении украинского конфликта. При этом эксперты отметили, что Украина окажется в сложной ситуации, если Вашингтон воспримет прекращение огня как жест доброй воли со стороны Кремля, а ВСУ допустят его нарушение.
CNN также пишет, что в украинской армии могут возникнуть логистические проблемы, если перемирие действительно начнется.
Российский лидер распорядился остановить все боевые действия до 00:00 воскресенья, 21 апреля. Позднее Зеленский заявил, что Украина готова ответить зеркально.