Пасхальное прекращение огня может значительно изменить мнение Трампа

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие может серьезно повлиять на позицию американской администрации в украинском вопросе. Такое мнение высказали аналитики телеканала CNN .

По их данным, перемирие может заставить американского президента чаще поддерживать российскую точку зрения при обсуждении украинского конфликта. При этом эксперты отметили, что Украина окажется в сложной ситуации, если Вашингтон воспримет прекращение огня как жест доброй воли со стороны Кремля, а ВСУ допустят его нарушение.

CNN также пишет, что в украинской армии могут возникнуть логистические проблемы, если перемирие действительно начнется.

Российский лидер распорядился остановить все боевые действия до 00:00 воскресенья, 21 апреля. Позднее Зеленский заявил, что Украина готова ответить зеркально.