Путин почтил память советских летчиков на Аляске

После переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске российский лидер Владимир Путин посетил мемориальное кладбище при военной базе. Он возложил цветы к могилам советских летчиков.
Там покоятся останки советских летчиков и моряков, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали поставки техники по ленд-лизу.
Участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон находится недалеко от военной базы Эльмендорф-Ричардсон.
Перед переговорами с Трампом у Путина был рабочий визит в Магадан, где почтил память советских и американских военнослужащих, возложив цветы к мемориалу героям воздушной трассы Аляска — Сибирь цветы. Он посвящен летчикам, перегонявшим с Аляски в Сибирь в годы ВОВ. Более ста из них при этом погибли.
Число погибших при ЧП на заводе «Эластик» в Рязанской области достигло 11
В России вдвое вырастет госпошлина за получение водительских прав
В Новосибирской области задержали двух подростков за попытку теракта
Вероятность новых встреч Путина и Трампа оценили в Совфеде
В Черниговской области атаковали пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
В Совфеде назвали роль саммита России и США для европейской безопасности
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте