Путин почтил память советских летчиков на Аляске

После переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске российский лидер Владимир Путин посетил мемориальное кладбище при военной базе. Он возложил цветы к могилам советских летчиков.

Там покоятся останки советских летчиков и моряков, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали поставки техники по ленд-лизу.

Участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон находится недалеко от военной базы Эльмендорф-Ричардсон.

Перед переговорами с Трампом у Путина был рабочий визит в Магадан, где почтил память советских и американских военнослужащих, возложив цветы к мемориалу героям воздушной трассы Аляска — Сибирь цветы. Он посвящен летчикам, перегонявшим с Аляски в Сибирь в годы ВОВ. Более ста из них при этом погибли.