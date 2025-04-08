«Мы больше всего боимся». В Сингапуре испугались пошлин Трампа

Сингапур боится, что новые пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, обернутся масштабной торговой войной, которая опасна для чувствительных к торговле стран. Об этом заявил сингапурский министр иностранных дел Вивиан Балакришнан в беседе с Financial Times .

«Мы больше всего боимся того, что этот ряд заявлений потрясут фундаментальные основы мировой торговой системы до основания. <…> Если она рухнет и все превратится в бесконечную череду двусторонних контактов, то это станет очень враждебным для малых стран», — сказал он.

По словам министра, небольшие государства, такие как Сингапур, очень чувствительны к мировой торговле. Эти страны боятся глобальных изменений в этой сфере.

Трамп ввел «взаимные» пошлины на импорт из других государств, назвав такие меры «освобождением». Базовая минимальная ставка — 10%, товары из ЕС — 20%. По словам американского лидера, доход от пошлин составит 6-7 триллионов долларов.

Ранее Трамп объяснил, почему не стал вводить пошлины против России. По его словам, США почти не торгуют с этой страной.

В Китае заявили, что примут контрмеры для защиты своих интересов и прав из-за новых пошлин Америки. Европейский союз намерен вступить в переговоры с США по этому же вопросу. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что с Трампом можно попробовать договориться.